Москва, 24 ноября, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Правительство России утвердило внесение поправок в закон о воинской обязанности. Теперь верхняя граница призывного возраста увеличилась до 30 лет, сообщил ТАСС, ссылаясь на подписанное постановление кабмина.

Закон, согласно которому, призыву на срочную службу будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, был принят в августе 2023 года.

Изменения, в том числе в Положение о призыве на военную службу граждан РФ, в Положение о воинском учете и Положение о военно-врачебной экспертизе, вступят в силу с 1 января 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году в России приняли поправки касательно военной службы. Так, в них включили повышение призывного возраста до 30 лет, повышение предельного возраста пребывания в запасе отдельных категорий россиян, правила службы по контракту, размеры штрафов и другие изменения.

Полковник в отставке Виктор Литовкин заметил, что повышение верхней границы призывного возраста даёт человеку возможность закончить техникум или институт, не прерывать учёбы и прийти в армию уже подготовленным. Таким образом, на службе он сможет выполнять работу по полученной специальности или близко к ней.