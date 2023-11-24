Нарва, Эстония, 24 ноября, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Власти Эстонии готовятся к возможному закрытию КПП в Нарве и устанавливают на границе с Россией дополнительные бетонные заграждения, так называемые «зубы дракона», передаёт 24 ноября государственный эстонский телерадиоканал ERR.

Сергей Степанов /РИА Новости

«Мы готовимся к возможному закрытию погранпункта в Нарве. На прошлой неделе мы установили там заграждения и в ближайшее время ещё больше усилим защиту нарвского погранперехода, установив дополнительные бетонные заграждения», — сказали гостелеканалу в пресс-службе префектуры полиции и пограничной охраны.

Решение об установление дополнительных заграждений связано с ситуацией на границе России и Финляндии, отметили представители погранохраны Эстонии. Россия, по их мнению, якобы умышленно отправляет к финской границе мигрантов, не имеющих право на въезд в ЕС.

Первые заграждения на пограничном переходе в Нарве были установлены 16 ноября. Местные власти заявляли, что накануне 19 граждан Сомали и Сирии пытались незаконно попасть из России в Эстонию.

Некоторые эстонские политики предположили, что страна может закрыть погранпереходы на границе с Россией так же, как это сделала Финляндия, однако глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что таких планов у Таллина в настоящее время нет: ситуация не требует принятия таких мер, а установка заграждений была бы проявлением страха и усилила бы панические настроения в обществе, сказал он.

Власти Финляндии, Норвегии и других стран принимают решения о закрытии границы с Россией или рассматривают такую возможность по политическим причинам, но не учитывают экономических последствий, а такие последствия будут негативными в первую очередь для самих этих стран, отметил ранее в беседе с ИА РегнумАндрей Мастеров, ведущий научный сотрудник Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики, Финансового университета при правительстве РФ.