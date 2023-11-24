Москва, 24 ноября, 2023, 21:39 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставку в рамках восьмой международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey-2023).

Сбер Президент РФ Владимир Путин на конференции AI Journey-2023

Главе государства рассказали о достижениях искусственного интеллекта в различных сферах. У одного из стендов Владимир Путин попросил ИИ придумать новогоднюю сказку. Вскоре была готова история про приключения Деда Мороза и Снегурочки.