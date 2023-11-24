Киев, 24 ноября, 2023, 20:50 — ИА Регнум. Комплексный план по вопросам мобилизации на Украине будет готов на следующей неделе. Об этом 24 ноября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

«Комплексный план по этому вопросу будет на следующей неделе», — сказал он.

Зеленский рассказал, что сегодня у него был доклад о том, как решить этот вопрос и какие внести законодательные изменения. Он назвал вопросы мобилизации сложными.

При этом глава режима не назвал точного числа граждан Украины, которых предполагается мобилизовать.

Как передавало ИА Регнум, на Украине на военную службу отправляют ограниченно годных. Мобилизации подлежат мужчины с клинически излеченным туберкулёзом, вирусными гепатитами с незначительным нарушением функций, бессимптомным ВИЧ, болезнями эндокринной системы.

В армию на Украине будут призывать мужчин с кратковременными проявлениями расстройств психики и невротическими расстройствами.

Замминистра обороны страны Наталия Калмыкова 13 октября заявила, что сотни тысяч украинцев идут на всё, чтобы избежать мобилизации. Она отметила, что власти уже готовят законодательные изменения, которые будут способствовать урегулированию вопроса.

20 ноября глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что власти США и Британии требуют от Киева активизировать мобилизацию и призывать в ряды ВСУ мужчин в возрасте от 17 до 70 лет, а также женщин. В Вашингтоне и Лондоне хотят, чтобы киевские власти воевали до последнего украинца, отметил он.