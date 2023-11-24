Москва, 24 ноября, 2023, 20:38 — ИА Регнум. Очередная группа эвакуированных из сектора Газа прибыла в Москву. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба МИД РФ.

МЧС России/ТАСС

«В Москву прибыла очередная группа эвакуированных из сектора Газа в количестве 103 человек — россиян и палестинцев из числа членов семей российских граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё 104 человека прошли через погранпереход «Рафах» в Египет и уже вылетели в Москву.

В министерстве добавили, что всего из сектора Газа вывезли 761 из 965 соотечественников, обратившихся за помощью. Спецрейсами МЧС из Каира в Россию доставлены 657 человек.

Как сообщало ИА Регнум, среди ранее эвакуированных из сектора Газа медицинская помощь в условиях стационара потребовалась девяти россиянам и их родственникам, включая шестерых детей.

22 ноября ещё 82 россиянина и члены их семей пересекли КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом. В Каире российскую колонну встретили сотрудники оперштаба МЧС.

В МИД России 23 ноября сообщили, что за помощью для эвакуации из сектора Газа обратились около 900 россиян. Прибывших на Родину сограждан размещают во временных пунктах, часть людей уезжает к родственникам.

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября на саммите БРИКС в формате видеоконференции заявил о важности гуманитарных пауз для освобождения заложников и эвакуации людей из сектора Газа.