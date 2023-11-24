На Украине заявили, что больше женщин должны командовать ротами на фронте
Госсекретарь МО Украины: больше женщин должны командовать ротами на передовой
Киев, 24 ноября, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Украинское минобороны хочет, чтобы больше женщин командовали ротами на передовой. Об этом 24 ноября заявила госсекретарь министерства Людмила Дараган на Украинском женском конгрессе.
По её мнению, на Украине достаточно прогрессивное законодательство, но на местах действуют гендерные стереотипы.
«У нас сегодня определённый перекос. Есть много женщин в должностях финансисток, работниц кадровых подразделений, юристок, но мы фактически не имеем женщин в должностях командиров хотя бы уровня роты», — сказала Дараган.
По её словам, это зависит не от профессионализма или личностных качеств, а от стереотипов.
«Мы уже прошли стереотип о том, что женщина не может воевать. Теперь нужно преодолеть стереотип «женщина не может командовать», — добавила она.
Дараган привела статистику: по состоянию на октябрь 2023 года в рядах ВСУ находятся более 62 тыс. женщин, что составляет 7% от общей численности. Из них 43,5 тыс. — военнослужащие, 18,6 тыс. — гражданский персонал. При этом в районе боевых действий находятся около 5 тыс. женщин.
Американская газета The New York Times 8 ноября написала, что киевские власти наращивают усилия по привлечению большого количества женщин в ряды ВСУ. Отмечается, что украинское командование давно отменило ограничения для должностей, которые в прошлом могли занимать только мужчины, в числе таковых снайперы, командиры танка, водители грузовиков и пулемётчики. Кроме того, по данным газеты, Киев повысил возрастной ценз для призывников-женщин с 40 до 60 лет.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, острая нехватка военнослужащих вынуждает киевский режим призывать в армию всё больше женщин. В рядах ВСУ, по западным оценкам, их уже более 40 тысяч, отметил он.
Эксперт Ассоциации военных политологов, доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов отметил, что у ВСУ очень большие потери и уже совсем не хватает мужчин. Поэтому украинское руководство приходит к решению жертвовать женщинами.