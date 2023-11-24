Киев, 24 ноября, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Украинское минобороны хочет, чтобы больше женщин командовали ротами на передовой. Об этом 24 ноября заявила госсекретарь министерства Людмила Дараган на Украинском женском конгрессе.

Vincenzo Circosta/Keystone PressAgency/Global Look Press

По её мнению, на Украине достаточно прогрессивное законодательство, но на местах действуют гендерные стереотипы.

«У нас сегодня определённый перекос. Есть много женщин в должностях финансисток, работниц кадровых подразделений, юристок, но мы фактически не имеем женщин в должностях командиров хотя бы уровня роты», — сказала Дараган.

По её словам, это зависит не от профессионализма или личностных качеств, а от стереотипов.

«Мы уже прошли стереотип о том, что женщина не может воевать. Теперь нужно преодолеть стереотип «женщина не может командовать», — добавила она.

Дараган привела статистику: по состоянию на октябрь 2023 года в рядах ВСУ находятся более 62 тыс. женщин, что составляет 7% от общей численности. Из них 43,5 тыс. — военнослужащие, 18,6 тыс. — гражданский персонал. При этом в районе боевых действий находятся около 5 тыс. женщин.

Американская газета The New York Times 8 ноября написала, что киевские власти наращивают усилия по привлечению большого количества женщин в ряды ВСУ. Отмечается, что украинское командование давно отменило ограничения для должностей, которые в прошлом могли занимать только мужчины, в числе таковых снайперы, командиры танка, водители грузовиков и пулемётчики. Кроме того, по данным газеты, Киев повысил возрастной ценз для призывников-женщин с 40 до 60 лет.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, острая нехватка военнослужащих вынуждает киевский режим призывать в армию всё больше женщин. В рядах ВСУ, по западным оценкам, их уже более 40 тысяч, отметил он.

Эксперт Ассоциации военных политологов, доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов отметил, что у ВСУ очень большие потери и уже совсем не хватает мужчин. Поэтому украинское руководство приходит к решению жертвовать женщинами.