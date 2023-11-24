Москва, 24 ноября, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 ноября на оперативном совещании с членами Совета безопасности предложил обсудить организацию работы российских загранучреждений и отношения с соседями на постсоветском пространстве.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

«Обсудим сегодня организацию работы наших загранучреждений, некоторые аспекты этой деятельности и поговорим по некоторым вопросам, связанным с работой на направлении организации деятельности с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве», — сказал президент в начале совещания.

С докладом на оперативном совещании Совбеза выступил глава МИД России Сергей Лавров.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Путин 8 ноября выступил с видеообращением к участникам ХI встречи секретарей советов безопасности стран СНГ. Действия некоторых третьих стран напрямую направлены на расшатывание власти в государствах на постсоветском пространстве, заявил президент.

Международная обстановка остаётся крайне напряжённой, в ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов, и такая ситуация требует не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы, отметил глава российского государства. СНГ является неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии, заявлял также Владимир Путин.