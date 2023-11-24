Москва, 24 ноября, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Нейросеть компании Google сочла фотографии лунной миссии США подделкой, рассказал 24 ноября президенту России Владимиру Путину на выставке в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» руководитель направления по исследованию данных «Сбербанка» Николай Герасименко.

Путин в ходе посещения выставки осмотрел стенд «Сбербанка», где были, в частности, представлены решения компании по распознанию фейковых фотографий и видеозаписей. Герасименко сообщил, что исследователи предложили нейросети Google проанализировать фотографии американской лунной миссии, и та назвала их подделкой.

Для сравнения нейросети предложили проанализировать и фотографии китайского лунохода, и эти снимки не вызвали у нейросети сомнений в подлинности, рассказали представители «Сбербанка».

«Интересно», — сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 24 ноября Владимир Путин выступил на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Глава государства призвал сделать технологический мир будущего многополярным, заявил о недопустимости монополий западных платформ искусственного интеллекта в России и анонсировал утверждение новой стратегии развития ИИ.

Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» проходит в Москве 22–24 ноября. Она посвящена передовым разработкам в области ИИ, их роли в научных открытиях, развитии бизнеса и общества. В рамках конференции выступают российские и зарубежные эксперты.