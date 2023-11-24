Москва, 24 ноября, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Футболистки петербургского «Зенита» 24 ноября обыграли московский ЦСКА в матче последнего тура чемпионата России по футболу среди женщин и во второй раз подряд стали чемпионками страны.

Встреча прошла в подмосковных Химках, номинальным хозяином поля был ЦСКА. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, голы в составе «Зенита» забили Ана Диаш и Алёна Андреева, в составе ЦСКА отличилась Татьяна Петрова.

Пьедестал почёта женского футбольного чемпионата России 2023 года в точности повторил распределение мест по итогам турнира 2022 года — чемпионом стал «Зенит», второе место заняли футболистки ЦСКА, третье — московского «Локомотива».

Как сообщало ИА Регнум ранее, в октябре 2023 года футболистки ЦСКА стали обладательницами Кубка России среди женщин, обыграв в финале «Зенит». Матч состоялся в Калининграде и завершился со счётом 4:1 в пользу московской компанды.

В 2022 году в финале Кубка России встречались эти же две команды. Футболистки московского клуба также одержали победу, игра завершилась со счётом 2:1.