Бангкок, 24 ноября, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Радикальная палестинская группировка ХАМАС освободила из плена 12 граждан Таиланда. Об этом заявил премьер-министр королевства Сеттха Тхависин.

«Департамент безопасности и министерство иностранных дел подтвердили, что 12 тайских заложников уже освобождены. Сотрудники посольства собираются забрать их через час», — написал Тхависин в соцсети Х (бывший Twitter).

По данным израильской газеты Haaretz, тайцы направились в израильский медицинский центр Шамир.

Как передавало ИА Регнум, ранее ХАМАС освободил первую группу из 13 израильских заложников через египетский КПП «Рафах» по договорённости с Израилем.

До этого власти Израиля 22 ноября обнародовали список из 300 палестинских заключённых, которых согласились освободить в обмен на заложников, удерживаемых ХАМАС. Так, по данным американского телеканала CNN, освободить должны 39 палестинских заключённых.