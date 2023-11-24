Ереван, 24 ноября, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется «в скором времени» обсудить на высшем уровне ряд вопросов отношений с Россией, с таким заявлением он выступил 24 ноября.

Иван Шилов ИАРегнум Никол Пашинян

«Ожидаем от армяно-российских отношений уважения взаимных интересов и обязательств, уважения суверенитета и независимости. Я надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будут возможности для переговоров с Россией на высшем уровне», — сказал Пашинян.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 24 ноября Пашинян также обвинил Россию в затягивании поставок оружия в Армению и предложил Москве сократить долг Еревана за непоставленное оружие. Вместе с тем он заявил, что власти Армении считают Россию дружественной страной.

Ранее Пашинян отказался участвовать в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоялся 23 ноября в Минске, и обвинил организацию в отказе зафиксировать свою зону ответственности в Армении, объяснив этим своё решение не приезжать на встречу.

При этом Пашинян подчеркнул, что Армения не собирается выходить из организации или приостанавливать членство в ОДКБ, поскольку решения по таким вопросам должны приниматься «исходя из государственных интересов».