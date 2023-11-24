Москва, 24 ноября, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры тренировок экипажей танков Т-90М «Прорыв» в тыловом районе спецоперации. Видео опубликовано 24 ноября в Telegram-канале ведомства.

Кадр из видео

Отмечается, что экипаж, совершив скоростной марш к огневой позиции, за считанные минуты привязывается к местности и наводит орудие на цель.

Танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням. Корректировка огня ведётся при помощи беспилотников.

«Основной акцент в боевой подготовке — слаженность и взаимозаменяемость членов экипажа. Танкистов обучают скоростному вождению и маневрированию после выполнения огневых задач», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3848390" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны опубликовало кадры уничтожения противника в районе Клещеевки экипажем танка Т-90М «Прорыв». На кадрах видно, как танк, легко преодолевая пересечённую местность, следует к месту проведения операции, прибыв в указанный район, экипаж открыл огонь по позициям противника.

В октябре тульские десантники пресекли попытку прорыва украинских войск около населённого пункта Клещеевка к югу от Артёмовска. Группу украинских военных, засевшую в лесопосадке, обнаружили расчёты БПЛА. ВСУ оборудовали там укреплённый опорный пункт и готовились на рассвете пойти в атаку. Десантники отработали по позициям ВСУ огнём из штатного вооружения танка Т-90М «Прорыв». Цель была поражена на расстоянии около девяти километров.