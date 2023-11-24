Москва, 24 ноября, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал о важности искусственного интеллекта в современной жизни и рассказал о возможных сценариях будущего развития, которые обсуждали участники восьмой международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey-2023).

Сбер AI Journey-2023

Глава Сбера привел два сценария развития в будущем, отметив, что надо прежде всего увидеть, каким же будет это будущее с ИИ. «Ни один человек не может сейчас сказать, к чему приведет повсеместное внедрение ИИ. Либо людям придется работать меньше и зарабатывать они будут больше в силу того, что ИИ возьмет на себя большое количество функций, — отметил он. — Это означает, что экономика будет более эффективной и людям нужно будет платить больше. Другой сценарий выглядит так: ИИ приведет к созданию новых рабочих мест другого качества, а люди будут придумывать новые виды деятельности, бизнеса, занятий, что приведет к еще большей нехватке трудовых ресурсов. Эти обе точки зрения сегодня присутствуют, но какая из них станет реальностью, пока предсказать невозможно».

Восьмая международная конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey-2023), организованная Сбером, проходила в Москве с 22 по 24 ноября. Ее основной темой стали передовые разработки в области ИИ, их влияние на научные открытия, развитие бизнеса и преобразования в обществе. Свои доклады представили ведущие российские и зарубежные эксперты.

В первый день AI Journey спикеры рассказали о мировых трендах в области технологий ИИ, больших языковых моделях, применении ИИ в нейронных сетях и генеративных моделях, состоялся диалог с юными разработчиками, прошли лекции экспертов в области передовых технологий, воркшопы и мастер-классы.

Во второй день — AI Journey Business — внимание было обращено на применение технологий ИИ в бизнесе. Обсуждались вопросы развития ИИ в транспорте, промышленности, медицине, творчестве, финансах, девелопменте, аграрной отрасли. Также в этот день были представлены лауреаты первого в России Рейтинга российских вузов по качеству подготовки специалистов в сфере ИИ, в который вошли 180 высших учебных заведений, и состоялось награждение победителей национальной премии «Лидеры в области ИИ».

24 ноября — в заключительный день конференции — эксперты обсудили темы влияния современных моделей на климат, биоразнообразие, образ и уровень жизни людей, а также их благосостояние и потребление.