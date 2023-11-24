Оттава, 24 ноября, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Канада передаст Украине 11 тыс. винтовок и более 9 млн патронов, сообщил 24 ноября премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Канада передаст (властям Украины. — Прим. ред.) свыше 11 тысяч штурмовых винтовок и более 9 миллионов патронов», — сказал Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита Канада — ЕС.

Также он пообещал, что военная помощь Киеву будет продолжена.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2023 года Трюдо заявил, что власти Канады в течение трёх лет выделят Украине 482 млн долларов и предоставят инструкторов для обучения управлению истребителями F-16. По данным СМИ, власти Канады планируют передать Киеву в том числе танки Leopard. С начала 2022 года объём помощи Украине со стороны Канады превышает 6,6 млрд долларов, отмечал премьер-министр Канады.

Ранее 24 ноября обозреватели немецкой газеты Bild со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Германии сообщили, что Вашингтон и Берлин хотят склонить руководителей киевского режима к началу мирных переговоров с Россией и для этого присылают ВСУ такое количество оружия, которое позволяет удержать фронт, но не позволяет вести наступление.