Москва, 24 ноября, 2023, 18:33 — ИА Регнум. На сайте конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» запущена Карта семей России, которая позволит участникам находить друзей и единомышленников по всей стране, рассказали ИА Регнум в пресс-службе конкурса.

Россия — Страна возможностей

«Недавно с коллегами мы задумались, что было бы здорово семейным командам, участвующим в конкурсе, дать возможность знакомиться друг с другом, поддерживать связь, обмениваться опытом и впечатлениями от конкурса. Получилась настоящая социальная сеть для семей с возможностью знакомства и общения, аналогов которой в России ещё нет», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Для добавления своей семьи на карту участникам нужно придумать название своей команды, указать месторасположение, внести контактные данные и рассказать о своих увлечениях. После прохождения модерации можно увидеть себя на общей карте, искать другие команды и добавлять их в друзья.

Как сообщалось ранее, с момента запуска конкурса для участия в нём зарегистрировались более 95 тысяч семейных команд (более 540 тысяч человек). Регистрация на конкурс продлится до 18 декабря. В нём могут принять участие команды из четырёх и более родственников, среди которых есть представители не менее трёх поколений. Параллельно с регистрацией проходит дистанционный этап конкурса, где семейные команды вместе выполняют задания на различные темы.

Весной 2024 года семьи, показавшие лучшие результаты на дистанционном этапе, поучаствуют в окружных полуфиналах, а летом того же года состоится финал первого сезона конкурса, который соберёт 300 семей со всей страны.

Инициатива конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. На заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в 2022 году её поддержал председатель совета, президент России Владимир Путин. 1 сентября 2023 году проект запустили.