Москва, 24 ноября, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что не следит за ситуацией с певцом Эдуардом Шарлотом, и признался, что не знает, кто это такой.

Павел Бедняков/РИА Новости Певец Шарлот

На вопрос журналистов, следят ли в Кремле за ситуацией с Шарлотом, Песков ответил: «Я даже не знаю, кто это».

Как ранее передавало ИА Регнум, в отношении Шарлота возбуждено три уголовных дела. Два из них — по статье «Реабилитация нацизма», ещё одно — по статье «Оскорбление чувств верующих».

22 ноября Шарлота задержали в петербургском аэропорту Пулково и поместили в спецприёмник. Помимо антироссийских высказываний, ранее он отметился сжиганием российского паспорта. Свои действия певец снял на видео и заявил, что больше не считает себя гражданином России. Позже он извинился за это и объяснил, что был «ошибочно помешан на ложной информации».

В ноябре Шарлот заявил о желании вернуться в Россию и попросил поклонников прислать ему деньги на обратный билет. Его отец в беседе с ИА Регнум допустил, что причиной скандальных действий его сына является детская травма, полученная из-за матери, которая якобы жестоко относилась к детям.

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Шарлота, так как прежде он не раз высказывался в поддержку Украины, а потом извинялся и просил прощения. В беседе с «Зеленским» певец прочёл слова украинского гимна и произнёс русофобскую речовку. Кроме того, Шарлот согласился сбежать на Украину в «чемодане посла».