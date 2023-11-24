Мелитополь, 24 ноября, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Жители временно подконтрольного Киеву города Запорожья массово обращаются с просьбой помочь с переездом в Россию. Об этом 24 ноября сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«К нам массово поступают обращения, их сотни, от жителей временно оккупированного украинскими нацистами города Запорожья с просьбой оказать им помощь и консультации в вопросе переезда в Россию», — приводит слова Рогова «РИА Новости».

Он добавил, что люди не хотят иметь ничего общего с преступным режимом Владимира Зеленского и его вооружённых бандитов.

Рогов уточнил, обращения также поступают от запорожцев, уехавших с Украины в европейские страны в качестве беженцев.

Как сообщало ИА Регнум, российское правительство утвердило с 16 октября особый порядок въезда в Россию для украинских граждан. Им разрешили прибывать в страну только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и пункт пропуска в московском аэропорту Шереметьево.

В октябре МИД РФ заявил, что соглашение о безвизовом режиме, заключённое Россией и Украиной в 1997 году, прекратило действие с 1 января 2023 года.

Президент России Владимир Путин29 сентября 2023 года подписал указ, который разрешает украинским гражданам въезжать в РФ без виз по внутренним паспортам. Это также касается паспортов с истёкшим сроком действия.