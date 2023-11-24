Луганск, 24 ноября, 2023, 18:02 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике высадили молодые деревья в память о погибших героях спецоперации. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба АНО «Сад памяти».

Администрация города Алчевска

Отмечается, что мероприятие прошло одновременно пяти городах региона: в Краснодоне, Свердловске, Алчевске, Антраците и Луганске. Деревья высадили в городских скверах и парках. При этом в Луганске памятные аллеи были заложены на территориях семи храмов.

Всего в регионе были высажены 800 молодых деревьев пяти пород: клёны, рябины, берёзы, акации и катальпы.

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов, слова которого приводит пресс-служба, заявил, что в 2023 году регион активно участвовал в таких масштабных инициативах как «Сад памяти». Он подчеркнул, что участники спецоперации показывают пример мужества и чувства долга, именно поэтому важно, как можно чаще проводить подобные мероприятия и посвящать их новому поколению героев.

Международная акция «Сад памяти» проводится по инициативе АНО «Сад памяти», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Фонда памяти полководцев Победы, при поддержке Минприроды России, Федерального агентства лесного хозяйства и реализуется в поддержку национального проекта «Экология», а также при содействии Фонда президентских грантов. За время проведения в акции приняло участие свыше 5 млн человек из более чем 50 стран мира.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам и участникам Всероссийской и международной акции «Сад памяти». В телеграмме российский лидер отметил важность и востребованность проекта. Инициатива призвана объединить участников из разных регионов страны вокруг непреходящих патриотических, духовно-нравственных ценностей, российский лидер. Он выразил уверенность, что искреннее, глубокое уважение к бессмертному подвигу народа, победившего в Великой Отечественной войне, будет и впредь бережно передаваться из поколения в поколение.