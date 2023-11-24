МИД РФ отреагировал на присоединение Молдавии к антироссийским санкциям ЕС
Захарова: присоединение Молдавии к санкциям ЕС против РФ не останется без ответа
Москва, 24 ноября, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Присоединение молдавских властей к антироссийским санкциям ЕС является очередным враждебным шагом Кишинёва. Об этом говорится на сайте МИД РФ в распространённом комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой.
Дипломат подчеркнула, что решение Молдавии поддержать антироссийские санкции Евросоюза являются «очередным враждебным шагом» руководства республики. По её словам, Кишинёв «встроился в антироссийскую кампанию коллективного Запада», цель которого — полное разрушение российско-молдавских отношений, которые и так находятся в «плачевном состоянии».
«Подобный деструктивный курс руководства Молдавии едва ли отвечает интересам жителей страны, которые в подавляющем большинстве дружественно относятся к России и заинтересованы в сохранении и развитии многопланового двустороннего сотрудничества», — отметила Захарова.
Представитель МИД также добавила, что решение Молдавии не останется без ответа России. Об ответных мерах сообщат позднее.
23 ноября руководство Молдавии официально присоединилось к антироссийским санкциям Евросоюза «в связи с действиями, подрывающими или ставящими под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября президент Молдавии Майя Санду заявила, что у Кишинёва не осталось общих тем для обсуждения с Москвой. По её словам, это случилось из-за того, что российская сторона якобы перестала уважать интересы Молдавии.
После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, что Санду, заявившая о якобы неуважении со стороны России, забывает о результатах муниципальных выборов, которые, скорее, свидетельствуют об обратном. Представитель Кремля отметил, что в Молдавии много сторонников России, о чём также знают в Москве.
Захарова же в ответ молдавскому президенту заявила, что Санду «просто врёт» и пытается представить дело так, что двум странам не о чем говорить.