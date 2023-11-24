Москва, 24 ноября, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Присоединение молдавских властей к антироссийским санкциям ЕС является очередным враждебным шагом Кишинёва. Об этом говорится на сайте МИД РФ в распространённом комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дипломат подчеркнула, что решение Молдавии поддержать антироссийские санкции Евросоюза являются «очередным враждебным шагом» руководства республики. По её словам, Кишинёв «встроился в антироссийскую кампанию коллективного Запада», цель которого — полное разрушение российско-молдавских отношений, которые и так находятся в «плачевном состоянии».

«Подобный деструктивный курс руководства Молдавии едва ли отвечает интересам жителей страны, которые в подавляющем большинстве дружественно относятся к России и заинтересованы в сохранении и развитии многопланового двустороннего сотрудничества», — отметила Захарова.

Представитель МИД также добавила, что решение Молдавии не останется без ответа России. Об ответных мерах сообщат позднее.

23 ноября руководство Молдавии официально присоединилось к антироссийским санкциям Евросоюза «в связи с действиями, подрывающими или ставящими под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября президент Молдавии Майя Санду заявила, что у Кишинёва не осталось общих тем для обсуждения с Москвой. По её словам, это случилось из-за того, что российская сторона якобы перестала уважать интересы Молдавии.

После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, что Санду, заявившая о якобы неуважении со стороны России, забывает о результатах муниципальных выборов, которые, скорее, свидетельствуют об обратном. Представитель Кремля отметил, что в Молдавии много сторонников России, о чём также знают в Москве.

Захарова же в ответ молдавскому президенту заявила, что Санду «просто врёт» и пытается представить дело так, что двум странам не о чем говорить.