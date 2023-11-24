Москва, 24 ноября, 2023, 17:44 — ИА Регнум. По данным правоохранительных органов, в 2022 году в России 80 детей были убиты одним из своих родителей, заявила 24 ноября уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Annette Riedl/dpa/Global Look Press

«Согласно статистическим данным, за последний (2022-й. — Прим. ред.) год более 100 тысяч преступлений было совершено против несовершеннолетних. В 2022 году было совершено 80 убийств детей родителями. Кажется, что это очень жуткая цифра», — сказала Львова-Белова в ходе «Открытого диалога» в Совете Федерации.

В России продолжается начавшийся в 2018 году рост преступлений против половой неприкосновенности детей, и половина таких преступлений совершается близкими родственниками несовершеннолетних, отметила Львова-Белова. Омбудсмен сообщила, что её ведомство выступит с инициативой запретить совместное проживание с детьми людям, которые были осуждены по делам о педофилии, и выразила надежду, что депутаты и сенаторы поддержат такой законопроект.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2022 года МВД предложило запретить имеющим судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних вход в образовательные организации, лагеря отдыха, санатории и на детские спортплощадки.

24 ноября сотрудники управления Следственного комитета по Псковской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство» по факту обнаружения тел троих детей. По подозрению в совершении указанных преступлений задержана мать убитых. Как сообщало ИА Регнум ранее, 34-летняя женщина на протяжении трёх месяцев проживала с мёртвыми телами своих трёх детей. В полицию обратилась бабушка погибших детей. Прибыв в квартиру, следователи обнаружили два скелетированных детских трупа, которые лежали в двухярусной кровати, накрытые одеялами. Позже в другом доме следователи нашли ещё одно тело, обёрнутое в полиэтиленовый пакет — труп восьмилетней дочери женщины.