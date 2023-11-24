Москва, 24 ноября, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Журналист, режиссёр, собственный корреспондент «РИА Новости» в Абхазии Дмитрий Статейнов скончался в возрасте 41 года. Это подтвердил информагентству его отец Дмитрий Статейнов.

Telegram-канал Дмитрия Статейнова Журналист Дмитрий Статейнов

«Да, правда. Он в Ростов уехал… Ещё не знаю ничего, говорят, тромб оторвался», — сказал Дмитрий Статейнов.

По словам отца, журналист ничем не болел, у него было много планов по работе. Он добавил, что вдова и дочь Дмитрия собираются ехать в Ростов-на-Дону.

Статейнов находился в рабочей поездке в Ростове-на-Дону, где принимал участие в международном патриотическом форуме. Ранее о его кончине написала в социальных сетях абхазская журналистка Низфа Аршба.

«Мы много говорили о планах и договорились, что встретимся за чашкой вкусного кофе и продумаем все детали. Этой ночью сердце Димы остановилось», — написала она и опубликовала фотографии Статейнова.

Дмитрий Статейнов родился в 1981 году в городе Зеленодольске Красноярского края. В 2007 году окончил Санкт-Петербургский государственный институт культуры по специальности «Режиссура». Исполнил в кино несколько эпизодических ролей.

Статейнов — автор нескольких документальных фильмов о событиях Великой Отечественной войны, происходивших в Абхазии, и участии в войне её жителей. Он также был автором военно-патриотического проекта «Кавказский фронт», посвящённого 80-летию Битвы за Кавказ.