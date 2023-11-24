Мурманск, 24 ноября, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Ситуация на контрольно-пропускном пункте «Салла» в Кандалакшском районе Мурманской области, где очереди на пересечение границы с Финляндией ожидали сотни мигрантов, полностью урегулирована. Об этом 24 ноября сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своём Telegram-канале.

Лев Федосеев/ТАСС

Он отметил, что с 24 ноября по решению Финляндии остался лишь один открытый контрольно-пропускной пункт на границе с Россией: МАПП «Лотта» в Кольском районе Мурманской области.

Глава региона отметил, что обстановка на КПП «Салла» в Кандалакшском районе была полностью урегулирована. Так, 58 человек успели 23 ноября пересечь границу с Финляндией до полного закрытия КПП «Салла», а 55 иностранных граждан будут перевезены оттуда в МАПП «Лотта».

По словам губернатора, для почти 200 иностранцев были организованы автобусы до Санкт-Петербурга, поскольку они решили остаться в России. У этих иностранных граждан имеются соответствующие документы и разрешения на нахождение в стране, уточнил он, добавив, что в Кольском районе на МАПП «Лотта» ситуация находится под контролем.

Как передавало ИА Регнум, в Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за закрытия Финляндией всех пограничных с Россией контрольно-пропускных пунктов (КПП), кроме «Райа-Йоосеппи», это граница с Мурманской областью (пункт пропуска «Лотта», Кольский район). Чибис указал на то, что количество иностранных граждан, желающих попасть в страну НАТО через территорию Мурманской области, вероятно, кратно возрастёт.

На въезде в Мурманскую область и на территории самого региона поставлены дополнительные КПП, въезжающих проверяют на предмет легитимности.

Власти Финляндии приняли решение закрыть пограничные переходы «Куусамо», «Салла» и «Вартиус» на восточной границе 24 ноября. Все пограничные переходы на восточной границе будут сосредоточены на пограничном переходе «Райа-Йоосеппи». Меры будут действовать до 23 декабря 2023 года.