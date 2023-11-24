Париж, 24 ноября, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Футболиста французского клуба «Ницца» и сборной Алжира Юсефа Аталя поместили под стражу по обвинению в разжигании расовой ненависти. Об этом сообщает портал nicematin.com.

Zuma/TASS Футболист Юсеф Аталь

По его данным, футболист был помещен под стражу 23 ноября.

В начале октября он опубликовал в социальной сети видео, на котором палестинский проповедник обращается к богу с просьбой «послать евреям тёмный день». Позже футболист удалил данное видео и принёс извинения за его публикацию, заявив, что осуждает любые формы насилия.

Прокуратура Ниццы 16 октября инициировала предварительное расследование в отношении алжирского игрока, а клуб принял решение отстранить его от основной команды до дальнейшего уведомления.

Как передавало ИА Регнум, журнал Playboy уволил бывшую порноактрису и блогера ливанского происхождения Мию Халифу после того, как она публично поддержала действия палестинского движения ХАМАС. Журнал Playboy, на который работала Халифа, в электронной рассылке уведомил своих подписчиков о том, что она уволена, а её канал на их платформе удалён.

Кроме того, Тодд Шапиро, ведущий собственное шоу на канадском телевидении, также написал о том, что расторгает контракт с Халифой, и призвал её эволюционировать и стать лучше.