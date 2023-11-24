Москва, 24 ноября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пошутил, что глава Сбербанка Герман Греф приближает своё увольнение, усиливая автоматизацию решений высшего менеджмента. Об этом он сказал на выставке в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» 24 ноября в Москве.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф

При осмотре выставки Путин ознакомился со стендом, посвящённым демонстрации больших языковых моделей (LLM) для работы с текстом. Главный исследователь данных в блоке «Стратегия и развитие» Сбербанка Виктория Дочкина рассказала главе государства, что специалисты начали автоматизировать работу высшего менеджмента с помощью решений на основе ИИ, хотя ещё недавно это считалось невозможным.

«Ваша работа не приведет к увольнению? Копаешь сам себе», — сказал Путин, указывая на Грефа.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе выступления на конференции по ИИ Путин заявил, что остановить развитие таких технологий, как искусственный интеллект (ИИ), невозможно, но они должны применяться безопасно и разумно. Он выразил уверенность, что опорой должна служить традиционная культура — «самый естественный этический регулятор технологического прогресса».