Москва, 24 ноября, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачёв заявил о необходимости уравнять на законодательном уровне понятия «брак» и «семейный союз». Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на соответствующее обращение депутата к главе Минтруда Антону Котякову.

Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Согласно обращению, подобные изменения предоставят гражданам РФ возможность выбора наименования официального документа, подтверждающего заключение добровольного союза мужчины и женщины. Менять документы при выборе «семейного союза» будет не нужно.

Кроме того, Ткачёв объяснил, что словосочетание «семейный союз» имеет более «однозначную положительную коннотацию», нежели «брак», которое ассоциируется у людей с «несоответствием стандартам или дефектом». Внедрение же «семейного союза» станет значимым символическим фактором для защиты семьи и укрепления традиционных семейных ценностей, уточнил законодатель.

Как передавало ИА Регнум ранее, 15 ноября председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила со следующего года внедрить в школьную программу новый предмет — семьеведение. Также совместно с Минпросвещения к следующему учебному году в планах разработать единый учебник по новому предмету. По задумке авторов, курс должен включать юридические вопросы, в частности, разъяснять тонкости семейного законодательства, а также содержать информацию о предохранении, умении находить компромиссы в семейной жизни и многом другом.