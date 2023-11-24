Ереван, 24 ноября, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил сократить долг Еревана перед Россией за оружие, оплаченное республикой, но не поставленное Москвой, сообщает 24 ноября Armenpress.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Одним из вариантов может быть вычет из долга Республики Армения Российской Федерации в размере выплаченных на оружие сумм. Это один из вариантов, не единственный вариант», — сказал Пашинян.

Он добавил, что сейчас идёт диалог о способах решения проблемы. По его мнению, Россия якобы сама нуждается в вооружении, и Армения готова работать по этому вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября Пашинян обвинил Россию в затягивании поставок оружия для Еревана, заявив, что он ищет механизмы решения этого вопроса.

Премьер Армении 14 ноября отказался участвовать в саммите ОДКБ, который состоялся 23 ноября в Минске. На следующий день глава правительства обвинил организацию в отказе зафиксировать свою зону ответственности в Армении и этим объяснил своё решение не приезжать на саммит. При этом Пашинян подчеркнул, что Армения не собирается выходить из ОДКБ.