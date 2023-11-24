Краснодар, 24 ноября, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать региональную программу поддержки участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом он сообщил на встрече с представителями регионального Союза ветеранов СВО.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Встреча губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с представителями регионального Союза ветеранов СВО

«Наш общий долг — помогать участникам и ветеранам спецоперации, а также тем, кто ждет вас дома», — заявил Вениамин Кондратьев. Он рассказал, что за два года из краевого бюджета на единовременные выплаты, закупку техники регион направил более 5 миллиардов рублей.

«Нам важно выстроить эту работу системно, для этого необходимо разработать краевую программу поддержки, определить основные направления ее работы», — сказал глава региона и поручил своим заместителям разработать механизм взаимодействия и предусмотреть средства из бюджета. По мнению Кондратьева, к разработке программы нужно привлечь специалистов фонда «Защитники Отечества», самих участников СВО и ветеранов.

Участники совещания обсудили уже действующие меры поддержки. Вениамин Кондратьев рассказал, что с 1 сентября в регионе увеличили единовременную выплату заключившим контракт до 200 тысяч рублей, по 20 тысяч рублей выделили на каждого ребенка участников СВО к Новому году. Предусмотрена также компенсация расходов на газификацию домов и выплату 100 тысяч рублей на санаторно-курортное лечение в здравницах.

Председатель «Союза ветеранов СВО» по Краснодарскому краю Борис Денисенко поблагодарил главу региона за поддержку и рассказал о деятельности организации. «Активно работаем с фондом «Защитники Отечества», обработали 5,5 тысяч заявок. Отправили на санаторно-курортное лечение 312 семей участников СВО. Договорились с 30 гостиницами о бесплатном размещении. Заключили соглашение о взаимодействии с Общественной палатой. Важно не делить людей на жителей края и других регионов, все мы — одна большая семья», — сказал Борис Денисенко.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, организацию создали в марте 2023 года в Сочи. Сегодня союз уже объединяет более 3,5 тысяч человек в 33 регионах России. Организация помогает действующим участникам специальной военной операции и членам их семей, в том числе занимается социальной адаптацией военнослужащих, вернувшихся с фронта. В настоящее время главный офис общественной организации располагается в Краснодаре. В регионе открыли 15 муниципальных отделений, в них входят около 1300 человек.