Ереван, 24 ноября, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Россия является дружественной страной для Армении, необходимо выстраивать отношения между странами на взаимном уважении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, в эфире YouTube-канала NEWS AM.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Есть вопросы, которые нужно решать, и мы руководствуемся этой логикой. Будем делать всё, чтобы отношения с РФ строились на взаимном уважении, обоюдном учёте и уважении интересов, суверенитета и независимости», — сказал Пашинян.

Как передавало ИА Регнум, во время эфира премьер Армении обвинил Россию в затягивании поставок оружия для Еревана, заявив, что он ищет механизмы решения этого вопроса. По его словам, одним из вариантов может быть сокращение долга Армении перед Россией в размере выплаченной за оружие суммы.

Кроме того, Пашинян заявил, что решение о возможном выходе Армении из ОДКБ будет принято с учётом государственных интересов страны. По его словам, власти республики не принимают решения о выходе из организации или приостановления членства в ней, поскольку будут определяться исходя из государственных интересов.