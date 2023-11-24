Москва, 24 ноября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Нет никаких оснований полагать, что частица «Аматэрасу», которую обнаружили астрофизики из проекта Telescope Array, может иметь искусственное происхождение. Об этом корреспонденту ИА Регнум 24 ноября заявил Дмитрий Вибе, профессор, заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН.

Osaka Metropolitan University, L-INSIGHT, Kyoto University, Ryuunosuke Takeshige

Ранее стало известно, что ученые из проекта Telescope Array обнаружили космический луч сверхвысокой энергии.

«Есть такое явление природы, которое называется космическими лучами. Это разнообразные частицы высоких энергий. По большей части это ядра атомов. Но по каким-то причинам эти ядра двигаются с очень высокими скоростями — околосветовыми, — объяснил Вибе. — Диапазон их энергий очень большой. И даже когда мы говорим о космических лучах низких энергий, это всё равно очень большие энергии».

По его словам, обычные космические лучи, скорее всего, разгоняются на ударных волнах при взрывах массивных звёзд.

«Но сверхновые вспышки — это не безграничный источник энергии. И мы среди космических лучей высоких энергий наблюдаем частицы, которые в сверхновых разогнаться не могли, — констатировал учёный. — Мы можем объяснить частицы лучей не очень высоких энергий, но до определённого предела. Но для самых высокоэнергетичных частиц источник уже существенно более туманен. Предполагается, что он располагается не в нашей Галактике, потому что в ней нет механизма, который мог бы разогнать частицу до такой скорости».

Вибе подчеркнул, что чем больше энергия частицы, тем загадочнее её происхождение и тем реже такие частицы попадаются. И та частица, о которой сообщили участники проекта Telescope Array, — это «рекордный экземпляр».

«Раньше нечто подобное обнаруживали только один раз. Ту частицу назвали Oh my god («Боже мой!»), а эту — «Аматэрасу», — заметил Вибе.

Он также рассказал, что когда частица двигается с такой высокой скоростью, то её траектория в космическом пространстве почти не искажается. Когда учёные фиксируют такую частицу, они могут посмотреть вдоль её траектории и выяснить, откуда она прилетела.

«А эта частица прилетела неизвестно откуда — там ничего нет, мы не видим объектов, которые бы годились на роль источников такой частицы», — подытожил Вибе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что исследователи из проекта Telescope Array рассказали, что, проследив траекторию луча до источника, им не удалось выявить объект с достаточно высоким уровнем энергии, чтобы произвести этот луч. По их словам, ничто в галактике не могло произвести такой поток, а энергия частиц оказалась больше, чем было теоретически возможно для космических лучей.

До этого китайские астрономы обнаружили самые мощные из когда-либо фиксированных гамма-всплески (GRB). Результаты их наблюдений побили несколько рекордов.

Кроме того, астрономы из КНР опубликовали первую в мире коллекцию рентгеновских карт неба большого поля, снятых небольшим спутником, выведенным на орбиту в июле 2022 года.