Донецк, 24 ноября, 2023, 16:37 — ИА Регнум. В ДНР перехватили украинский дрон, который был замаскирован под птицу. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Росгвардии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что украинский беспилотник в виде орла был посажен в одном из районов ДНР в ходе разведывательно-поисковых мероприятий спецназа Росгвардии и военной контрразведки.

Военнослужащие Росгвардии перехватили дрон при помощи специальных средств подавления сигнала. В аппарате неустановленного образца в маскировочном корпусе находилась камера видеонаблюдения, уточнили в пресс-службе.

Уточняется, что дрон осмотрели сапёры, после этого беспилотник был передан сотрудникам компетентных органов для дальнейшего изучения.

Как передавало ИА Регнум, в течение суток на донецком направлении силами российских военных были сбиты 12 беспилотников ВСУ, шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS. Начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев уточнил, что беспилотники противника были сбиты в районах населённых пунктов Пески, Марьинка, Новопетриковка Донецкой Народной Республики.

Согласно данным на 21 ноября, российские средства ПВО сбили за прошедшие сутки пять украинских дронов в районах населённых пунктов Берестовое Донецкой Народной Республики и Саги Херсонской области.

Средствами РЭБ Минобороны России над Брянским районом был уничтожен беспилотник самолётного типа.

В ночь на 21 ноября над Курской областью был сбит вражеский беспилотник. Попытка ВСУ совершить террористическую атаку беспилотником самолётного типа была пресечена около 00:30. Дежурными средствами ПВО украинский дрон был уничтожен.