Краснодар, 24 ноября, 2023, 16:21 — ИА Регнум. 20-21 ноября делегация Беларуси во главе с премьер-министром республики Романом Головченко посетила с рабочим визитом Краснодарский край. Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в преддверии визита, с Беларусью российский регион «связывают многолетние партнерские отношения, которые мы продолжаем расширять. Только в этом году были проведены несколько встреч, подписаны ряд важных соглашений и успешно реализуется дорожная карта совместных проектов». Глава Кубани напомнил, что Беларусь — давний стратегический партнер Краснодарского края. «Сотрудничеству регионов уже более 20 лет, но на новый уровень оно вышло в последние полтора года. В декабре 2021 года стороны утвердили дорожную карту — совместно реализуют проекты в отрасли АПК, ЖКХ, машиностроении», — напомнил он. Во время визита в сентябре главы региона в Беларусь Вениамин Кондратьев и президент Республики Александр Лукашенко обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, расширение связей по всем направлениям.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Делегация Беларуси посетила Краснодарский край

21 ноября Роман Головченко и Вениамин Кондратьев заложили в Краснодаре памятную капсулу на месте будущего мультибрендового торгово-сервисного центра Belarus. Участие в церемонии также принял генеральный директор Минского тракторного завода Виталий Вовк.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заложили памятную капсулу на месте будущего торгово-сервисного центра Belarus

Как сообщил Роман Головченко, торгово-сервисный центр в Краснодаре станет самым крупным в России и объединит не только продажу техники, но и ее сервис. «Уверен, он станет местом притяжения для всех тружеников агропромышленного комплекса Кубани и других регионов», — заявил Головченко и поблагодарил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева за помощь и содействие в реализации проекта.

Торгово-сервисный центр Belarus в Краснодаре станет мультибрендовой площадкой техники, выпускаемой промышленными предприятиями республики. Его планируют построить до конца 2025 года, объем инвестиций составит 200 млн рублей.

«Добиваться высоких урожаев краснодарским аграриям помогают, в том числе, надежные белорусские тракторы, — отметил Вениамин Кондратьев. — Более 60% парка сельхозтехники региона приходится именно на них и спрос только растет. В сентябре в Минске мы подписали соглашение о строительстве торгово-сервисного центра Минского тракторного завода в Краснодаре. Рад, что всего спустя два месяца у нас есть возможность дать старт его строительству и заложить памятную капсулу с посланием потомкам об этом знаковом событии».

Гендиректор Минского тракторного завода сообщил, что на базе центра будет представлена вся сельскохозяйственная и коммунальная техника, которую сейчас производят в Беларуси. «Уже в 2025 году здесь будет работать выставочная площадка, салон, сервисный центр, склад запчастей — для Краснодарского края и ближайших регионов страны. Это начало пути Беларуси к комплексной реализации продукции», — сказал Виталий Вовк.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Международный форум сельхозтехники, оборудования и материалов «Югагро»

В продолжении визита премьер-министр Беларуси и губернатор Краснодарского края дали старт работе международного форума сельхозтехники, оборудования и материалов «Югагро». Выставка на площадке выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг» объединила более 600 участников из 14 стран. Это производители из всех регионов России, компании из Беларуси, Нидерландов, Киргизии, Южной Кореи, Польши, Индии, Азербайджана, Греции, Италии, Венгрии, Словении, Турции и Китая.

В этом году выставку разделили на тематические площадки — сельхозтехника и запчасти, агрохимия и семена, оборудование для хранения и переработки, а также полив и теплицы. В течение четырех дней — с 21 по 24 ноября — в рамках форума проведут более 40 мероприятий. В том числе конференции, круглые столы, семинары и презентации.

«Для Краснодарского края агропромышленный комплекс — основа экономики, — подчеркнул Вениамин Кондратьев. — Мы производим 12% всей сельхозпродукции в России. Чтобы сохранять лидерство, нужны современные разработки и технологии. На этой площадке мы видим и то, и другое. За последние пять лет в обновление сельхозтехники разных производителей вложили более 70 миллиардов рублей. Сегодня необходимо обеспечивать высокие урожаи, работу техники и, в совокупности — развитие села. В рамках современных вызовов нужен надежный партнер, такой, как Беларусь. Это важная составляющая развития АПК региона».

Вениамин Кондратьев вручил ключи от 15 тракторов представителям девяти районов Кубани. Всего в 2023 году в 38 муниципалитетов передадут 100 единиц спецтехники.

«Мы активно развиваем площадку Минского тракторного завода (МТЗ) в станице Староминской, — рассказал глава региона. — С начала года собрали 300 машин. Также доработали тракторы для садов и виноградников — отрасль для нас одна из приоритетных. Эти машины очень востребованы аграриями».

Губернатор отметил, что площадка МТЗ может производить спецтехнику для нужд ЖКХ. У завода есть тракторы с навесным оборудованием для очистки дорог и погрузки снега, песка, гравия. В этом году планируют приобрести 100 белорусских спецмашин, которые будут работать на улицах кубанских городов. Также участники встречи отметили результаты в промышленной кооперации с «Гомсельмаш». В Усть-Лабинске в марте запустили совместное сборочное производство зерноуборочных комбайнов и оборудования и уже выпустили 28 комбайнов и 55 жаток. В сентябре подписали протокол о намерении развивать эту площадку. Сейчас идет проектирование производственного корпуса.

Около 15 машиностроительных предприятий Кубани представили на выставке продукцию собственного производства, в том числе сельхозтехнику, выпускаемую совместно с белорусскими машиностроителями. «Это тракторы из станицы Староминской, зерноуборочные комбайны из Усть-Лабинска. А также зерновозы, прицепы и полуприцепы, выпущенные в Кропоткине на автошасси Минского автомобильного завода», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Делегация Беларуси посетила Краснодарский край

Заместитель руководителя региона отметил, что в рамках краевой экспозиции на выставке Минский тракторный завод представляет тракторы для садоводства и виноградарства Belarus. Их сборку планируют наладить в Краснодарском крае. Кроме того, на площадке экспозиции Кубани краснодарский завод «РЕФ Авто» представил рефрижераторы, староминское предприятие «Шумахер» — привод ножа жатки и режущие сегменты. Предприятие «Староминский Агро Дом» представляет тележку для жатки и передвижной комплекс для ремонта техники, славянский производитель «КТС-2000» — жатку для скашивания риса. Дискатор-мульчировщик собственного производства демонстрирует кореновская индустриальная компания «БДМ-Агро», комплектующие и компоненты к зерноуборочным комбайнам — малое предприятие предпринимателя Максима Соболева из Усть-Лабинска, бороны дисковые — индивидуальный предприниматель Сергей Левенец из станицы Новопокровской.