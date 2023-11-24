Путин поручил внести в ГД поправки в закон о персональных данных
Москва, 24 ноября, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству в короткие сроки внести в Госдуму пакет поправок по сохранности персональных данных. Об этом глава государства сказал 24 ноября на пленарном заседании конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
Он отметил, что правительство по его поручению подготовило изменения в закон о экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций.
По словам президента, теперь будет гораздо проще установить такой механизм, поскольку снимаются лишние бюрократические требования. При этом устанавливается ответственность за причинение вреда здоровью, жизни или имуществу в результате тестирования прорывных технологий, добавил глава государства.
«Считаю такой подход абсолютно сбалансированным и прошу правительство в короткие сроки внести подготовленный пакет поправок в Госдуму, а депутатов прошу принять этот документ максимально оперативно, чтобы решения вступили в силу уже в 2024 году», — сказал Путин.
Как сообщало ИА Регнум, Путин посетил выставку передовых разработок в области ИИ, которая проходит в Центре международной торговли в Москве в рамках конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»). Он заявил, что скоро утвердит новую редакцию стратегии развития искусственного интеллекта в РФ.
Как отметил президент, с внедрением искусственного интеллекта человечество начинает новую главу своего существования. При этом он выразил уверенность, что ИИ не заменит врача или учителя, но может быть их помощником.