Москва, 24 ноября, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству в короткие сроки внести в Госдуму пакет поправок по сохранности персональных данных. Об этом глава государства сказал 24 ноября на пленарном заседании конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он отметил, что правительство по его поручению подготовило изменения в закон о экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций.

По словам президента, теперь будет гораздо проще установить такой механизм, поскольку снимаются лишние бюрократические требования. При этом устанавливается ответственность за причинение вреда здоровью, жизни или имуществу в результате тестирования прорывных технологий, добавил глава государства.

«Считаю такой подход абсолютно сбалансированным и прошу правительство в короткие сроки внести подготовленный пакет поправок в Госдуму, а депутатов прошу принять этот документ максимально оперативно, чтобы решения вступили в силу уже в 2024 году», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин посетил выставку передовых разработок в области ИИ, которая проходит в Центре международной торговли в Москве в рамках конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»). Он заявил, что скоро утвердит новую редакцию стратегии развития искусственного интеллекта в РФ.

Как отметил президент, с внедрением искусственного интеллекта человечество начинает новую главу своего существования. При этом он выразил уверенность, что ИИ не заменит врача или учителя, но может быть их помощником.