Москва, 24 ноября, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Технологический мир будущего должен быть многополярным, заявил 24 ноября в ходе выступления на конференции по искусственному интеллекту (ИИ) в Москве президент России Владимир Путин.

Михаил Метцель/ТАСС

«Глубоко убеждён, что технологический мир будущего должен быть многополярным, мы должны строить его вместе на основе доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Мы так и намерены поступать», — сказал президент.

Человечество может выработать приемлемые для всех правила использования ИИ, выразил уверенность глава государства. Также президент предложил обсудить вопрос применения российского опыта в сфере искусственного интеллекта в рамках организации БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе своего выступления глава государства также заявил о недопустимости монополий западных платформ искусственного интеллекта в России, отметил, что западные поисковики могут «отменить» Россию, и анонсировал утверждение новой стратегии развития ИИ.

Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» проходит в Москве 22–24 ноября. Она посвящена передовым разработкам в области ИИ, их роли в научных открытиях, развитии бизнеса и общества. В рамках конференции выступают российские и зарубежные эксперты.

В конце 2022 года Владимир Путин поручил обеспечить широкомасштабное внедрение технологий ИИ в отраслях экономики, социальной сфере и госуправлении, а в сентябре 2023 года поручил принять дополнительные меры для повышения уровня компетенций в сфере ИИ специалистов ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а также государственных управленцев.

В то же время президент неоднократно отмечал, что искусственный интеллект не может полностью заменить человека, а также говорил о значимости этического аспекта при развитии технологий ИИ.