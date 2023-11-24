Москва, 24 ноября, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Монополия западных платформ искусственного интеллекта (ИИ) в России является опасной и недопустимой, заявил 24 ноября президент России Владимир Путин.

TASS/ EPA/ETIENNE LAURENT

«Монопольное доминирование подобных (западных) чужих разработок в России неприемлемо, опасно и недопустимо», — заявил глава государства на конференции по искусственному интеллекту в Москве.

По его словам, необходимо использовать российские решения для создания безопасных технологий ИИ.

Российский лидер также отметил, что необходимо подключать к общей работе специалистов гуманитарных дисциплин.

Путин привёл в пример успешное сотрудничество институтов Российской академии наук и «Яндекса», подготовивших Национальный корпус русского языка.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пемьер-министр России Михаил Мишустин поручил нескольким министерствам определить показатели национального проекта «Экономика данных» в части развития искусственного интеллекта к апрелю 2024 года.