Москва, 24 ноября, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Основой для развития современных технологий должны быть традиционные ценности. Об этом президент России Владимир Путин заявил 24 ноября на конференции по искусственному интеллекту.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023

По его словам, остановить развитие таких технологий, как искусственный интеллект (ИИ), невозможно, хотя подобные предложения высказываются. Запрет обернётся отставанием в одной области, а развитие всё равно продолжится в другом месте. Вместе с тем новые технологии должны применяться безопасно и разумно.

«Опорой здесь должны служить в том числе и прежде всего традиционная культура. Она — самый естественный этический регулятор технологического прогресса», — подчеркнул президент.

Об идеалах добра и уважения к человеку писали Толстой, Достоевский, Чехов, а также такие выдающиеся писатели-фантасты, как Беляев и Ефремов, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в своём выступлении заявил, что ИИ не заменит таких людей, как врачи или учителя, но может стать для них эффективным помощником. Он также анонсировал скорое утверждение новой редакции стратегии развития ИИ в России.