Путин назвал традиционные ценности основой для развития новых технологий
Путин призвал развивать новые технологии с опорой на традиционные ценности
Москва, 24 ноября, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Основой для развития современных технологий должны быть традиционные ценности. Об этом президент России Владимир Путин заявил 24 ноября на конференции по искусственному интеллекту.
По его словам, остановить развитие таких технологий, как искусственный интеллект (ИИ), невозможно, хотя подобные предложения высказываются. Запрет обернётся отставанием в одной области, а развитие всё равно продолжится в другом месте. Вместе с тем новые технологии должны применяться безопасно и разумно.
«Опорой здесь должны служить в том числе и прежде всего традиционная культура. Она — самый естественный этический регулятор технологического прогресса», — подчеркнул президент.
Об идеалах добра и уважения к человеку писали Толстой, Достоевский, Чехов, а также такие выдающиеся писатели-фантасты, как Беляев и Ефремов, добавил Путин.
Как сообщало ИА Регнум, Путин в своём выступлении заявил, что ИИ не заменит таких людей, как врачи или учителя, но может стать для них эффективным помощником. Он также анонсировал скорое утверждение новой редакции стратегии развития ИИ в России.