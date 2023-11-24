Москва, 24 ноября, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Необходимо увеличить в несколько раз мощности суперкомпьютеров российского производства для развития генеративного искусственного интеллекта. Об этом заявил 24 ноября президент РФ Владимир Путин на конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

Илья Питалев/РИА Новости

«Действующие мощности российских суперкомпьютеров следует, конечно же, нарастить не менее чем на порядок», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что увеличение мощностей российских суперкомпьютеров «критически необходимо» для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта.

Глава России 24 ноября прибыл на выставку передовых разработок в области искусственного интеллекта (ИИ), которая проходит в Центре международной торговли в Москве в рамках конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» проходит в Москве 22–24 ноября. Она посвящена передовым разработкам в области ИИ, их роли в научных открытиях, развитии бизнеса и общества. В рамках конференции выступают российские и зарубежные эксперты, в том числе из Индии, Китая и Бразилии.

Ключевой темой заключительного дня конференции стала роль ИИ в создании инновационных решений в области ESG (устойчивого развития бизнеса) и развития на благо общества. Предполагается затронуть вопросы влияния ИИ на климат, энергопереход, биоразнообразие, образование и социальную сферу.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре президент России поручил правительству рассмотреть вопрос о льготах для отечественных производителей комплектующих к суперкомпьютерам. Отмечалось, что правительство должно разработать проект поддержки учёных, малых и средних технологических компаний, а также профинансировать использование ими суперкомпьютеров с целью развития нейросетей и технологий в сфере искусственного интеллекта.