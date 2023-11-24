Москва, 24 ноября, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Западные алгоритмы искусственного интеллекта могут указать поисковым системам, что России не существует в целом, происходит отмена России в цифровом пространстве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту.

Кристина Кормилицына/ РИА Новости Владимир Путин

Он указал на то, что алгоритм искусственного интеллекта на Западе может указать машине, например, что России, нашей культуры, науки, музыки, литературы просто не существует.

«Своего рода отмена в цифровом пространстве», — указал российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) проходит с 22 по 24 ноября и посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодёжи. Свои доклады на ней представляют более 200 авторитетных экспертов из России, Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ОАЭ, ЮАР и других государств.

23 ноября эксперты обсудили применение технологий ИИ в бизнесе. В фокусе внимания дискуссий — развитие искусственного интеллекта в транспорте, промышленности, медицине, творчестве, финансах, девелопменте, аграрной отрасли и так далее.

24 ноября — заключительный день конференции, ключевой темой которого стала роль ИИ в создании инновационных решений в области ESG и устойчивого развития на благо общества. На ESG-треке рассмотрены вопросы влияния ИИ на климат, энергопереход, биоразнообразие, образование и социальную сферу.

В пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) принимает участие президент России Владимир Путин.