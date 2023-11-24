Москва, 24 ноября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Внедрение автоматизации и искусственного интеллекта (ИИ) создаст условия для опережающего роста доходов граждан, заявил президент России Владимир Путин 24 ноября на конференции по ИИ.

Кристина Кормилицына /РИА Новости Владимир Путин

Он отметил, что современные рабочие места для специалистов с серьёзными знаниями, умениями и компетенциями, а также с высоким уровнем оплаты труда должны прийти на смену низкоквалифицированным. При этом автоматизация, повсеместное внедрение технологий ИИ — это не только ресурс для укрепления научного, образовательного, технологического и производственного потенциала страны.

«Это и одно из важнейших условий опережающего роста доходов граждан, формирования в России экономики высоких заработных плат, повышения качества жизни людей как главной цели нашего развития», — подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, Путин также заявил, что с внедрением ИИ человечество переходит на новый этап своего существования. Эксперты, отметил он, говорят о революции, технологическом сдвиге, кардинальном прорыве в развитии искусственного интеллекта.

Российский лидер сообщил, что скоро утвердит новую редакцию национальной стратегии развития в области искусственного интеллекта.