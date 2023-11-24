Москва, 24 ноября, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Более 400 бойцов потеряли украинские войска на херсонском направлении за минувшую неделю. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 24 ноября на брифинге.

Виктор Антонюк/РИА Новости

Украинские подразделения пытались высадиться на островах и левом берегу Днепра, но российские военные не дали им этого сделать, отметил он.

Конашенков уточнил, что за период с 18 по 24 ноября противник потерял на этом направлении до 405 военнослужащих в результате упреждающих действий российских войск и огневых налётов артиллерии. Кроме того, ВСУ лишились 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок и 26 автомобилей.

В районе сёл Тягинка и Токаревка, а также посёлка Садовое в Херсонской области ВС России нанесли поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ, в плен были захвачены 39 бойцов противника.

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