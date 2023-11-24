Москва, 24 ноября, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции за минувшую неделю взяли в плен на херсонском направлении 39 военнослужащих ВСУ, сообщили 24 ноября в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

На херсонском направлении ВСУ предпринимали неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. В результате упреждающих действий ВС РФ и огневых налётов артиллерии потери противника за неделю составили до 405 военнослужащих, а также десятки единиц техники, рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Также нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Тягинка, Токаревка и Садовое Херсонской области. Кроме того, захвачены в плен 39 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Также 24 ноября в Минобороны сообщили о нанесении 31 группового удара высокоточным оружием и беспилотниками, в результате которых были поражены пункты размещения формирований украинских националистов и иностранного легиона ВСУ.

Кроме того, ВС РФ за минувшую неделю отразили 58 атак ВСУ на различных направлениях, в том числе 10 атак — на краснолиманском направлении и 22 — на донецком. На краснолиманском, донецком и херсонском направлениях потери противника за неделю превысили 2800 человек.

За тот же период были сбиты самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 ВСУ, а морская авиация Черноморского флота уничтожила 12 безэкипажных катеров ВСУ.