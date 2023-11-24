Москва, 24 ноября, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Правительство России выделило около 90 млрд рублей на выплату единого пособия на детей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Более 89,5 млрд рублей будет направлено из резервного фонда правительства России на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, говорится документе.

Отмечается, что необходимость дополнительного финансирования была связана с увеличением числа получателей данной меры поддержки. Выделенные средства позволят обеспечить ежемесячным пособием свыше 10 млн детей, говорится на сайте правительства РФ.

Единое пособие было введено в России с 1 января 2023 года, оно объединило ряд действующих мер соцподдержки нуждающихся семей.

Данное пособие могут получать беременные женщины, которые встали на учёт в ранние сроки, а также родители детей до 17 лет. Выплата назначается семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.

Уточняется, что в проекте федерального бюджета на 2024 год на выплату единого пособия предусмотрено 1,3 трлн рублей.

Как передавало ИА Регнум, в приветственном слове президента РФ Владимира Путина, которое было зачитано на торжественном концерте в честь Дня матери, говорилось о том, что улучшение демографической ситуации, поддержка материнства и детства, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей являются на сегодняшний день ключевыми стратегическими приоритетами России. Именно дома в семейной обстановке во многом формируется личность и мировоззрение человека, его духовно-нравственные политические идеалы и ценности, также было отмечено в приветствии главы государства.