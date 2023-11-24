Ереван, 24 ноября, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в затягивании поставок оружия для Еревана, заявив, что он ищет механизмы решения этого вопроса.

Евгений Биятов/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Что касается (затягивания) поставок вооружения и техники (из России), такие проблемы есть. Должен проинформировать, что ведутся обсуждения, по каким механизмам можно решить эту проблему», — сказал он в эфире YouTube-канала NEWS AM.

По его словам, одним из вариантов может быть сокращение долга Армении перед Россией в размере выплаченной за оружие суммы.

Москва о каких-либо задержках не сообщала, хотя Ереван периодически выступал с подобными заявлениями.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 ноября отказался участвовать в саммите ОДКБ, который состоялся 23 ноября в Минске. На следующий день глава правительства обвинил организацию в отказе зафиксировать свою зону ответственности в Армении и этим объяснил решение не приезжать на саммит. При этом Пашинян подчеркнул, что Армения не собирается выходить из ОДКБ.