Бердянск, Запорожская область, 24 ноября, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Обвиняемая в покушении на совершение теракта в Запорожской области гражданка Украины предстанет перед судом. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Мария Девахина/РИА Новости

По версии следствия, являясь участником террористического сообщества, которое было организовано Службой безопасности Украины, фигурантка осенью 2022 года получила от неустановленного лица взрывчатое вещество и два электронных устройства для дистанционного подрыва. Обвиняемая перевезла эти предметы и хранила по месту своего проживания в городе Бердянске, собираясь их передать лицам, планировавшим совершение терактов на территории этого города.

Отмечается, то позже запрещённые предметы фигурантка перенесла в тайник, который оперативникам удалось обнаружить. В нем были найдены взрывчатые вещества иностранного производства, два электронных устройства для дистанционного подрыва.

По данному факту в отношении 56-летней гражданки Украины было возбуждено уголовное дело, в том числе по признакам приготовления к совершению теракта.

«Преступление выявлено по результатам оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Южному военному округу и отдела по противодействию экстремизму временного управления МВД России в Запорожской области», — говорится в сообщении.

Обвиняемая находится под стражей. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как передавало ИА Регнум, жителя города Токмака Запорожской области обвинили в покушении на совершение теракта в регионе. По версии следствия, 33-летний обвиняемый планировал совершить теракт в Запорожской области, чтобы дестабилизировать деятельность российских военнослужащих. Довести свой преступный умысел мужчина не смог, так как его задержали правоохранители.

Сотрудники ФСБ 8 ноября арестовали жителя Нижегородской области по подозрению в государственной измене. По данным службы, житель региона установил контакт с представителями украинской военизированной террористической организации, чтобы вступить в неё и участвовать в боевых действиях против России. Мужчину задержали при попытке выехать на Украину.