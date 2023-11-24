Красногорск, 24 ноября, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с матерями участников СВО провёл телемост с военнослужащими. Телемост состоялся при поддержке Минобороны РФ и подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» и был приурочен к Дню матери.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Мы гордимся вами, — обратился губернатор Подмосковья к военным. — Прошу передать самые добрые пожелания вашим сослуживцам, которые сегодня не участвуют в видео-конференц-связи, но находятся рядом с вами плечом к плечу».

Прибывшие из разных городов Подмосковья женщины смогли увидеться с сыновьями, находящимися в зоне СВО. «Своего сына, к сожалению, я могу теперь увидеть только во сне, — рассказала мать погибшего в ходе СВО Наталья Кульнева. — Сейчас он в Господнем полку — у Бога все живы. С того момента, как я с ним простилась, у меня и появился позывной «Мама полка». Я усыновила свой полк и другие. Помогаю ребятам, пишу письма, стараюсь максимально поддерживать жен, матерей, тех, кто сталкивается с проблемой, с болью, с потерями».

В телемосте с участниками СВО также участвовала мать двух сыновей, одного из которых мобилизовали, а второй — отправился на фронт добровольцем. Получение вестей о детях иногда представляется затруднительным, а телемост подбодрил родных военнослужащих, отметила женщина. Другая мать военного рассказала, что её сын, раненный в бою, снова находится в строю.

Военные, в свою очередь, благодарили губернатора Подмосковья за поддержку и организацию телемоста, заверив, что они преодолеют врага и скоро вернутся домой. «Уважаемый Андрей Юрьевич, дорогие мамы участников специальной военной операции, мы переедаём вам пламенный привет отсюда, заверяем, что одолеем врага и обязательно вернёмся домой. Андрей Юрьевич, вам отдельное спасибо за организацию данного мероприятия, за приглашение наших родственников», — отметил один из участников телемоста.

Прошедший в Красногорске телемост не первый в Подмосковье. В преддверии 23 февраля в регионе состоялась аналогичная встреча при поддержке Кантемировской дивизии и регионального фонда «Защитники Отечества».

Председатель фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилёва заверила матерей военнослужащих, что её коллеги всегда будут предоставлять необходимую помощь — включая медицинское обслуживание, социальную поддержку, трудоустройство. «Важно, чтобы матери участников СВО ощущали поддержку со стороны государства и общества», — подчеркнула Цивилёва.

Формы социальной поддержки в Подмосковье включают бесплатные завтраки и обеды в образовательных учреждениях, приоритетное зачисление в детские сады, освобождение от их оплаты, бесплатную группу продленного дня, секции и кружки, бесплатную юридическую и психологическую поддержку, рассказали в пресс-службе правительства региона.