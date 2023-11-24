Москва, 24 ноября, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Сбер выведет на рынок платформу Voice AI, созданную на базе внутреннего продукта банка. Платформа предназначена для анализа клиентских коммуникаций, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах конференции AI Journey.

Сбер Конференция AI Journey

С помощью искусственного интеллекта платформа помогает повышать качество коммуникации бизнеса с клиентами. Кроме того, платформа выявляет и устраняет мошеннические схемы, повышает лояльность клиентов и предупреждает конфликтные ситуации.

Модели, используемые в Voice AI, анализируют разговоры, и на этой базе они выделяют тренды, находят паттерны, на основе которых они классифицируют диалоги и строят отчёты, добавил Попов. Внедрением платформы на предприятиях займётся дочерняя компания банка Сбер «Бизнес Софт».

Сбер активно внедряет искусственный интеллект во все бизнес-процессы. Так, в контактном центре Сбера для обслуживания юрлиц применяется комплекс моделей машинного обучения, которые обрабатывают текст диалога клиента и оператора, данные телефонной станции, IVR, истории обращений. По данным Попова, внедрение технологий позволило увеличить интегральный показатель качества обслуживания корпоративных клиентов (CSI) с 63% до 78,5% в течение 2023 года.