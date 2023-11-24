Сочи, Краснодарский край, 24 ноября, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Морской торговый порт в Сочи подготовили к ожидающемуся сильному шторму, сообщил 24 ноября генеральный директор порта Юрий Владимиров.

Михаил Мокрушин/РИА Новости

В региональном гидрометцентре рассказали, что в ночь на 25 ноября в городе прогнозируются сильные дожди, со стороны моря вдоль береговых линий пройдёт ветер, который будет нагонять волны вплоть до вечера 26 ноября, передаёт «РИА Новости».

По словам Владимирова, порт уже подготовили к непогоде. Работы в зоне стояночных мест для яхт в пределах гавани продолжаются.

«С наименее благоприятных причалов яхты переставлены вглубь порта, береговые матросы работают в усиленном режиме, аварийная бригада готова к оперативному реагированию на аварийные ситуации и ликвидации последствий шторма в любое время», — рассказал директор оператора ООО «БГ Консалтинг» Sochi Grand Marina Дмитрий Прозоров.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года шторм в Сочи нанёс одному из пляжей ущерб, который оценили в 1 млн рублей. Пляж готовили к шторму, но тем не менее в море унесло четыре раздевалки, три навеса от тени и пляжные дорожки.

Также в июле 2023 года в Сочи из-за ливней и риска смерчей на несколько дней были закрыты все пляжи. Туристам рекомендовали временно отказаться от отдыха у воды. Синоптики сообщали об опасности формирования смерчей над морем. Все городские службы работали в усиленном режиме.

В начале июля 2023 года в Хостинском районе Сочи из-за сильных дождей потоком воды унесло около десяти автомобилей. Погибших и пострадавших не было. Специалистам пришлось расчищать проезжую часть на повреждённых участках дорог и откачивать воду из подтопленных подвалов и дворов.