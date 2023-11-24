Краснодар, 24 ноября, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Более 50 спортивных объектов ремонтируют в Краснодарском крае в этом году. Об этом сообщил вице-губернатор региона Александр Власов в ходе селекторного совещания с главами и заместителями руководителей муниципалитетов.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Селекторное совещание в администрации Краснодарского края

«В нынешнем году в стадии строительства и капитального ремонта находится свыше 50 объектов отрасли физической культуры и спорта, из них уже ввели в эксплуатацию шесть центров единоборств и ряд спортивных комплексов», — отметил Власов. Он заявил, что до конца года планируется ввести в эксплуатацию ещё 18 объектов, в том числе девять центров единоборств, четыре малобюджетных спортивных комплекса и три школьных спортзала, комплекс с плавательным бассейном и для прыжков на батуте. «Также капитально ремонтируем 13 муниципальных спортобъектов», — подчеркнул вице-губернатор Краснодарского края.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, участники совещания рассмотрели деятельность подрядных организаций, осуществляющих строительство спортивных объектов в муниципальных образованиях Краснодарского края, подготовку проектной документации, реализацию различных этапов работ, вопросы благоустройства территорий и подъездных дорог. Вице-губернатор поручил главам и заместителям глав взять вопросы возведения и проектирования спортивных объектов на личный контроль, принять все необходимые меры по обеспечению своевременного завершения строительства и ввода в эксплуатацию.

По словам Александра Власова, «в 2024 году в соответствии с поручением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева центры единоборств должны быть во всех муниципалитетах».