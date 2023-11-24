Москва, 24 ноября, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал, что к концу 2023 года корпоративный портфель онлайн-кредитования Сбера, в котором применяются технологии искусственного интеллекта, превысит 1,2 трлн рублей. Это более чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах конференции AI Journey.

Сбер Конференция AI Journey

Драйверами роста корпоративного портфеля онлайн-кредитования были розничная торговля, связь и телекоммуникации, а также нефтегазовая промышленность, рассказал зампред Сбербанка. Для большинства отраслей корпоративного бизнеса, а именно 83%, кредитным специалистам доступен инструмент построения финансовых моделей клиентов с использованием искусственного интеллекта. В кредитном процессе применяются более 2 тысяч финансовых моделей с применением искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект используется в кредитовании, комплаенс, персональных предложениях клиентам, сервисных коммуникациях, оптимизации процессов, обработке голоса, предсказании темы обращения, моделях оттока, ценообразовании.

По словам Попова, новый вызов для онлайн-кредитования ― проектное финансирование застройщиков жилой недвижимости с автоматическим принятием решения. В технологии применяются модели машинного обучения и алгоритмы, которые сокращают срок одобрения кредита минимум в пять раз. Сейчас технология проходит апробацию на небольшом пуле клиентов, уже есть первые одобренные и заключенные сделки. К концу года планируется масштабирование технологии.