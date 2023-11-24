Симферополь, 24 ноября, 2023, 14:12 — ИА Регнум. На Крым надвигается средиземноморский циклон, предупредили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Константин Михальчевский/ РИА Новости

Так, в связи с прохождением средиземноморского циклона 25, 26 и 27 ноября в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, 27 ноября переходящие в мокрый снег, в горах снег.

На дорогах ожидается гололедица. 26 и 27 ноября усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 28–33 м/с, местами до 38 м/с.

Как сообщало ИА Регнум, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве до конца выходных ожидается температура воздуха до –5 °C, что больше соответствует климатическим значениям января.

По словам синоптика, установившийся в Москве и Московской области температурный фон «по-настоящему зимний» и в большей степени соответствует январским климатическим значениям. В ночь на 18 ноября в Москве было до –9 °C, а в Подмосковье — до –11 °C.