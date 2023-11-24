Пермь, 24 ноября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. 72-летний руководитель ансамбля одного из дворцов культуры Перми был задержан участковыми уполномоченными полиции при попытке поджечь здание военкомата, сообщил ИА Регнум осведомлённый источник в МВД.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Вечером 23 ноября, подойдя к зданию военного комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми, мужчина достал бутылку из-под пива, зажёг фитиль и бросил бутылку в дверь военкомата, но та, отскочив, упала в снег и разбилась. Возгорания не произошло.

Задержанный заявил сотрудникам полиции, что действовал по указанию неизвестных ему граждан, которые потребовали, чтобы он совершил поджог и вёл при этом прямую трансляцию.

Согласно рассказу задержанного, неизвестные в телефонном разговоре представились сотрудниками полиции и заявили, что на имя гражданина оформлен кредит и ему необходимо перевести деньги «на безопасный счёт». Гражданин, по его словам, переслал собеседникам около 350 тыс. рублей, а те вдобавок потребовали для списания кредитов приготовить по их инструкциям зажигательную смесь и поджечь здание военкомата.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 20 ноября Дзержинский районный суд Новосибирска заключил под стражу женщину, которая обвиняется в поджоге здания районного военного комиссариата. Ей предъявили обвинения в попытке совершения теракта.

10 ноября в Асбесте и Каменске-Уральском в Свердловской области мошенники убедили двух пенсионерок поджечь здания военкомата и поликлиники. По словам самих женщин, им звонили люди, которые представились сотрудниками Центробанка, ФСБ и службы судебных приставов.

Ранее ещё одна пенсионерка из Жигулёвска в Самарской области попыталась поджечь здание военкомата, а после задержания объяснила свои действия просьбой «сотрудников полиции».